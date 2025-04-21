Выставку «Лёд. Жизнь» в Санкт-Петербурге посетили более 100 тысяч человек
Выставку-экспедицию «Лёд. Жизнь», которую провели бюро Planet 9, «Яндекс Афиша» и «Плюс Студия» в арт-пространстве «Севкабель Порт», увидели более 100 тысяч посетителей, сообщает пресс-служба «Яндекс Афиши».
Уточняется, что пять месяцев подряд инсталляция входила в топ-10 городских событий. На ней были представлены экспонаты льда во всех сферах жизни общества: от спорта до искусства, отметил продюсер выставки Александр Кармаев. По его словам, больше всего посетителей заинтересовала часть экспозиции о ледоколах в Арктике.
Зрители также могли ощутить себя внутри криогенной камеры и виртуально погрузиться в батискафе на дно океана. Еще гости выбрали лучшее, по их мнению, мороженое. С огромным отрывом победил фруктовый лёд.
Ранее в Москве в Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие», напоминает НСН.
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