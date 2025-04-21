Выставку «Лёд. Жизнь» в Санкт-Петербурге посетили более 100 тысяч человек

Уточняется, что пять месяцев подряд инсталляция входила в топ-10 городских событий. На ней были представлены экспонаты льда во всех сферах жизни общества: от спорта до искусства, отметил продюсер выставки Александр Кармаев. По его словам, больше всего посетителей заинтересовала часть экспозиции о ледоколах в Арктике.

Зрители также могли ощутить себя внутри криогенной камеры и виртуально погрузиться в батискафе на дно океана. Еще гости выбрали лучшее, по их мнению, мороженое. С огромным отрывом победил фруктовый лёд.

Ранее в Москве в Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие», напоминает НСН.

