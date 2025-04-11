«Матисс, Дягилев, Кандинский»: В Еврейском музее открылась выставка о танце

В Москве в Еврейском музее и центре толерантности в пятницу, 11 апреля, открылась выставка «Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие», сообщает пресс-служба музея.

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Организаторы постарались отобразить взаимосвязь танца и изобразительного искусства в XX веке.

В экспозиции представлены работы Анри Матисса, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Валентина Серова, Льва Бакста, Натальи Гончаровой и других. Картины предоставлены из собрания Эрмитажа, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Театрального музея имени Бахрушина, Саратовского художественного музея имени Радищева и других.

Ранее стало известно, что в ГМИИ имени Пушкина готовят большой выставочный проект Марка Шагала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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