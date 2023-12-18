Выставка «Панк-культура. Король и Шут» вошла в топ культурных событий года

Выставка «Панк-культура. Король и Шут» по итогам года стала событием с самым большим количеством повторных посещений, более 1600 человек посетили выставку в арт-пространстве «Винзавод» не менее двух раз, сообщили НСН в «Яндекс Афише».

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Главным хитом кинопроката в 2023 году стал «Чебурашка». Топ по количеству сеансов представлений возглавило Шоу Министерство магии в усадьбе Салтыковых-Чертковых, его показали более 400 раз. Неизменно проходили в солд-аутами постановка пермского Театра-Театра «Карлик Нос» в московском РАМТе. А на постановку Классического Национального Русского балета «Лебединое озеро» сходили жители 58 городов.

Многие предпочитали посещать мероприятия вдвоем. В Москве наибольшее число парных билетов было продано на мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в театре МДМ. Детские события чаще всего посещали в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Жители Элисты, Гусь-Хрустального и Нефтеюганска предпочитали другим развлечениям стендапы. Самое большое число билетов на это развлечение пользователи Яндекс Афиши приобрели 3 ноября. Среди необычных мест досуга лидирует деревня викингов «Кауп» в Калининграде, театр в трамвае «Не метеорит» в Челябинске, мультимедийное иммерсивное пространства ZooDepo в Москве и центр истории камнерезного дела в Екатеринбурге.

Ранее сериал «Король и шут» стал самой популярной новинкой на «Кинопоиске», сообщает «Радиоточка НСН».

