Выставка живописи и графики Горбатова открылась в музее «Новый Иерусалим»

Более 80 работ художника Константина Горбатова будут представлены на выставке «Путь цвета», которая открылась в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.

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Отмечается, что в экспозицию вошли живописные и графические работы из музейного собрания. Указывается, что впервые за несколько лет посетителям будет представлена графика с зарисовками видов Палестины и Лондона. Подчеркивается, что в связи с особенностями хранения такие работы нельзя экспонировать часто и продолжительное время, поэтому у посетителей будет уникальный шанс увидеть их. Выставка продлится до 14 января.

Ранее сообщалось, что в павильоне «Медиацентра» в парке «Зарядье» в Москве 16 декабря открылась масштабная выставка произведений Павла Филонова. Она приурочена к 140-летию гения русского авангарда, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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