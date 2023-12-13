Выставка «Москва меняется» открылась на Страстном бульваре
В Москве на Страстном бульваре открылась выставка «Москва меняется». Она посвящена итогам работы Строительного комплекса в этом году, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«2023 год – рекордный для столицы по количеству новых крупных транспортных объектов. В марте запущено пассажирское движение по Большой кольцевой линии метро, а всего в этом году введено 14 станций метро, в том числе реконструируемые «Каширская» и «Варшавская»», - отметил чиновник.
В этом году запущено движение по Московскому скоростному диаметру (МСД) в пределах МКАД, открыт проезд по проспекту Багратиона – северному дублеру Кутузовского проспекта. После реконструкции открыта развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей с прямым выходом на федеральную трассу М-4 «Дон», добавил глава Стройкомплекса.
Запущено движение по двум центральным диаметрам – МЦД-3 и МЦД-4.
Помимо этого, в начала года было введено более 110 объектов социальной инфраструктуры, в том числе новый комплекс Инфекционной клинической больницы №1 и ледовый дворец Этери Тутберидзе.
В 2024 году планируется в том числе продлить Сокольническую линию метро до станции «Потапово», продолжить строительство новой радиальной Троицкой ветки.
Выставка «Москва меняется» начала работу в понедельник, 11 декабря. Она продлится до 24 декабря.
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