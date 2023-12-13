Выставка «Москва меняется» открылась на Страстном бульваре

В Москве на Страстном бульваре открылась выставка «Москва меняется». Она посвящена итогам работы Строительного комплекса в этом году, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«2023 год – рекордный для столицы по количеству новых крупных транспортных объектов. В марте запущено пассажирское движение по Большой кольцевой линии метро, а всего в этом году введено 14 станций метро, в том числе реконструируемые «Каширская» и «Варшавская»», - отметил чиновник.

В этом году запущено движение по Московскому скоростному диаметру (МСД) в пределах МКАД, открыт проезд по проспекту Багратиона – северному дублеру Кутузовского проспекта. После реконструкции открыта развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей с прямым выходом на федеральную трассу М-4 «Дон», добавил глава Стройкомплекса.