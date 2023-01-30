Сериал о группе «Король и Шут» выйдет в марте

Сериал о российской хоррор-панк группе «Король и Шут» выйдет на платформе «Кинопоиск» в марте. Многосерийный фильм о создателях мира темных сказок, ставших кумирами миллионов, уже ждут больше 40 тысяч пользователей сервиса.

Создатели сериала говорят, что зрители увидят честную драму о дружбе, творчестве и свободы.

Главную роль в сериале сыграл молодой актер Константин Плотников. Зрителям он знаком по роли офицера в «Союз спасение. Время гнева», исполнял эпизодическую роль в «Вертинском».

Также в сериале будет рассказана история гибели лидера группы Михаила Горшенева в 2013 году.

Ранее музыкальный критик Борис Барабанов рассказывал telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, что на роль музыкантов группы «КиШ» лучше приглашать профессиональных актеров, а не музыкантов. А лидер группы «Северный флот», в прошлом участник группы «Король и Шут» Александр Леонтьев делился в беседе с НСН тем, что хочет увидеть в анонсированном сериале о «Короле и Шуте» все то, что в действительности происходило в жизни группы.

