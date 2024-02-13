Выставка к юбилею Гагарина откроется сразу в 90 музеях России

Документальная выставка на основе фотографий к 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли и Советского Союза Юрия Гагарина одновременно откроется в 90 музеях по всей России. Проект, учитывая часовые пояса, стартует 9 марта в 10:00 по времени Камчатки, сообщили ТАСС в музее-заповеднике Ю. А. Гагарина в Смоленской области.

Выставка объединит организации разной направленности – тематические музеи, предприятия космической отрасли, библиотеки, школьные музеи. После Камчатки эстафета открытия выставки по часовым поясам дойдёт до Калининграда.