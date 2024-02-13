Выставка к юбилею Гагарина откроется сразу в 90 музеях России

Документальная выставка на основе фотографий к 90-летию со дня рождения первого космонавта Земли и Советского Союза Юрия Гагарина одновременно откроется в 90 музеях по всей России. Проект, учитывая часовые пояса, стартует 9 марта в 10:00 по времени Камчатки, сообщили ТАСС в музее-заповеднике Ю. А. Гагарина в Смоленской области.

Выставка объединит организации разной направленности – тематические музеи, предприятия космической отрасли, библиотеки, школьные музеи. После Камчатки эстафета открытия выставки по часовым поясам дойдёт до Калининграда.

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Основу экспозиции составят материалы Гагаринского мемориального музея-заповедника. Её дополнят участники акции экспонатами из собственных фондов.

В рамках проекта состоятся Международные общественно - научные чтения, посвящённые первому космонавту. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», они пройдут на его родине в Гагарине. Участники сформируют своеобразную «карту космической истории СССР».

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Он совершил первый космический полёт 12 апреля 1961 года.

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