Start объяснил исчезновение мема о Гагарине авторскими правами
Онлайн-кинотеатр Start объяснил исчезновение из шестой серии второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» сцены с граффити «Юра, мы все...». Там отметили, что серия сначала вышла с изображением Гагарина, но «буквально через пару дней» в январе эпизод «перезалили». В окончательной версии граффити на стене уже нет.
«Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта», — сказали РБК в компании.
В сцене главный герой собирается наказать подростков за испорченную стену дома из-за граффити, но когда видит изображение Гагарина и подпись «Юра, мы все...», сам дописывает фразу.
Юрий Стоянов, снявшийся в «Вампирах средней полосы» в главной роли в беседе с НСН удивился тому, что кто-то в 2023 году вспомнил мем «Юра, мы всё ******** (упустили. - НСН)».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru