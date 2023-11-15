Start объяснил исчезновение мема о Гагарине авторскими правами

Онлайн-кинотеатр Start объяснил исчезновение из шестой серии второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» сцены с граффити «Юра, мы все...». Там отметили, что серия сначала вышла с изображением Гагарина, но «буквально через пару дней» в январе эпизод «перезалили». В окончательной версии граффити на стене уже нет.

«Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта», — сказали РБК в компании.