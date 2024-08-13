Выставка к 500-летию Новодевичьего монастыря открылась в Историческом музее

Выставка в Историческом музее предваряет большую экспозицию, которая будет открыта в самом Новодевичьем монастыре. На это обратил внимание вице-премьер Чернышенко - сопредседатель организационного комитета по подготовке и празднованию юбилея одной из старейших женских обителей российской столицы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в нынешней экспозиции представлены подлинные артефакты XVI-XVII веков. Сред них - вкладные памятники царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны. Посетители также смогут увидеть произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря.

