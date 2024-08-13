Выставка к 500-летию Новодевичьего монастыря открылась в Историческом музее
Выставка «Новодевичий монастырь. Вехи истории» открылась в Государственном историческом музее, она приурочена к 500-летнему юбилею основания знаменитой православной обители. В торжественной церемонии приняли участие Патриарх Кирилл, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и руководитель музея Алексей Левыкин.
Обитель была основана великим князем Василием III в 1524 году в честь освобождения Смоленска от польско-литовских захватчиков. Как отметил предстоятель Русской православной церкви, экспозиция сформирована с применением передовых интерактивных технологий. Посетители могут непосредственно свою причастность к духовно-культурной традиции народа.
Выставка в Историческом музее предваряет большую экспозицию, которая будет открыта в самом Новодевичьем монастыре. На это обратил внимание вице-премьер Чернышенко - сопредседатель организационного комитета по подготовке и празднованию юбилея одной из старейших женских обителей российской столицы.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в нынешней экспозиции представлены подлинные артефакты XVI-XVII веков. Сред них - вкладные памятники царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны. Посетители также смогут увидеть произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru