«Новые Васнецовы»: Молодым художникам в России не хватает «раскрутки» от государства

«Высшее художественное образование в России находится на очень высоком уровне. Но дело в том, что современный мир по-разному понимает изобразительное искусство. Есть разделение на актуальное и классическое искусство. Наши ведущие вузы готовят в основном художников по старой советской системе. Поэтому наши молодые художники могут претендовать на самые высокие позиции именно в направлении современного классического искусства», - отметил он.

Ковальчук с уверенностью заявил, что «новые Васнецовы» в России рождаются, но славу сегодня находят далеко не все.

«Рождаются ли художники сегодня? Конечно, рождаются, много замечательных художников, но они просто не раскручены. Не всегда мы знаем их, не всегда они реализуются до такой степени, чтобы у них были тысячи, миллионы поклонников. Мы знаем Глазунова, Церетели, Андрияка вот недавно ушел из жизни. Их знают, их любят, есть свои почитатели. Но сказать, что сегодня есть новые Васнецовы, нельзя, каждый художник – это свой мир. Уровень у наших художников высокий. Есть имена, которые являются высокими профессионалами и глубокими художниками. Но это не всегда соотносится со славой, тут другие аспекты возникают. Нужна серьезная поддержка», - объяснил Ковальчук.

В связи с этим художник подчеркнул, что нынешней поддержки от государства зачастую не хватает.

«Сегодня финансирование идет через грантовую поддержку от государства. Сам художник может подавать свои проекты на гранты. Наш Союз художников организовывает различные бесплатные выставки, но у нас не хватает возможностей для популяризации и рекламы. Бесплатные выставки помогают молодым художникам, мы делаем несколько программ, приглашая художников из регионов. Организовываем также мастерские для художников. Но я не могу сказать, что этого достаточно для того, чтобы выявить молодые таланты. Сегодня галереи также сами занимаются раскруткой художников, но это не покрывает все поле творческой молодежи», - подытожил собеседник НСН.

Ранее член Российской академии художеств Никас Сафронов заявил, что изменил свое завещание. По словам художника, он разделил свое наследство между государством и семьей почти поровну. Самое ценное, отметил Сафронов, перейдет государству, чтобы оно не было растрачено, передает «Радиоточка НСН».

