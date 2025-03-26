Машков верит в способность Ефремова вернуться к творческой деятельности

Он отметил, что не может пока с уверенностью сказать о состоянии артиста после отбывания наказания в колонии, но верит в его в способность вернуться к творческой деятельности.

«И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу», - добавил Машков.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

