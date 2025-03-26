Машков верит в способность Ефремова вернуться к творческой деятельности
Актеру Михаилу Ефремову необходимо время для адаптации к новой реальности, заявил председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель театра «Современник», в котором ранее работал Ефремов, Владимир Машков, сообщает Life.ru.
Он отметил, что не может пока с уверенностью сказать о состоянии артиста после отбывания наказания в колонии, но верит в его в способность вернуться к творческой деятельности.
«И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу», - добавил Машков.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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