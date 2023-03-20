Вышел трейлер российского сериала о «Песнярах». Видео
В России представлен трейлер сериала о советском вокально-инструментальном ансамбле «Песняры», рассказывающего о судьбе руководителя группы Владимира Мулявина.
Сериал под названием «За полчаса до весны» скоро выйдет в онлайн-кинотеатре Start, отмечается в сообщении на его YouTube-канале. Другим создателем музыкальной драмы в ее трейлере указан «Первый канал». При этом даты выхода релиза не уточняются.
Ранее на «Кинопоиске» вышел сериал о российской панк-группе «Король и шут», который в день премьеры установил рекорд.
Певец и композитор Юрий Лоза в интервью НСН объяснил успех сериала скандальностью фигуры лидера группы Михаила Горшенева.
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