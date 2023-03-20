Вышел трейлер российского сериала о «Песнярах». Видео

В России представлен трейлер сериала о советском вокально-инструментальном ансамбле «Песняры», рассказывающего о судьбе руководителя группы Владимира Мулявина.

Сериал под названием «За полчаса до весны» скоро выйдет в онлайн-кинотеатре Start, отмечается в сообщении на его YouTube-канале. Другим создателем музыкальной драмы в ее трейлере указан «Первый канал». При этом даты выхода релиза не уточняются.