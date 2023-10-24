Вышел трейлер реалити-шоу по сериалу «Игра в кальмара»

Отмечается, что в проекте приняли участие 456 человек со всех уголков мира. По сюжету, игроки должны пройти те же испытания, что были показаны в сериале, но в случае ошибки участников, конечно же, никто не убивает.

Победитель получит самый большой приз в истории - 4,56 миллиона долларов. Премьера шоу планируется 22 ноября, отмечают «Известия».

Ранее режиссер картины «Неестественный отбор» Татьяна Ярмак в пресс-центре НСН призналась, что расстроилась, когда вышел сериал «Игра в кальмара», так как сценарий своего фильма написала раньше.

