Вышел трейлер реалити-шоу по сериалу «Игра в кальмара»
Трейлер реалити-шоу по сериалу-антиутопии «Игра в кальмара» появился на YouTube-канале Netflix.
Отмечается, что в проекте приняли участие 456 человек со всех уголков мира. По сюжету, игроки должны пройти те же испытания, что были показаны в сериале, но в случае ошибки участников, конечно же, никто не убивает.
Победитель получит самый большой приз в истории - 4,56 миллиона долларов. Премьера шоу планируется 22 ноября, отмечают «Известия».
Ранее режиссер картины «Неестественный отбор» Татьяна Ярмак в пресс-центре НСН призналась, что расстроилась, когда вышел сериал «Игра в кальмара», так как сценарий своего фильма написала раньше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru