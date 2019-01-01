Долин: Тарантино уходит, чтобы не стать посмешищем

Антон Долин: «Новая «Русалочка» стала сенсацией этих дней. Мы знаем, что студия Disney перезапускает все свои знаменитые мультфильмы, снимает игровые фильмы по их мотивам, и теперь очередь дошла и до «Русалочки». Мне кажется, что то возмущение, которое охватило большую часть аудитории (в том числе и в России) говорит о нас довольно плохо. Не только в том смысле, что у нас есть какие-то расистские предрассудки (даже если мы сами их не замечаем, но и в том смысле, что мы знаем о «Русалочке» только по диснеевскому мультику. Все-таки, это – великая сказка, у этой сказки нет национальности. Есть, например, японская «Русалочка». Это мультфильм «Рыбка Поньо», сделанный Хаяо Миядзаки. И вообще, свои версии этой сказки есть буквально в каждой стране и культуре. А темнокожая поющая девочка – что может быть естественней для американской культуры? Ведь это будет американский проект. Ну и почему бы Русалочке не быть именно такой? Главное, чтобы у нее были харизма, обаяние и красота. И, мне кажется, все это у нее есть. Ну, судя по тем фотографиям, которые я видел», - отметил Антон Долин в эфире НСН.

