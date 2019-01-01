Долин: Тарантино уходит, чтобы не стать посмешищем
Кинокритик Антон Долин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей сферы культуры.
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года. На темнокожей исполнительнице настояла сама студия и режиссер Роб Маршалл. Он отметил, что в актрисе присутствует идеальная комбинация невинности, силы духа и хорошего голоса.
Антон Долин: «Новая «Русалочка» стала сенсацией этих дней. Мы знаем, что студия Disney перезапускает все свои знаменитые мультфильмы, снимает игровые фильмы по их мотивам, и теперь очередь дошла и до «Русалочки». Мне кажется, что то возмущение, которое охватило большую часть аудитории (в том числе и в России) говорит о нас довольно плохо. Не только в том смысле, что у нас есть какие-то расистские предрассудки (даже если мы сами их не замечаем, но и в том смысле, что мы знаем о «Русалочке» только по диснеевскому мультику. Все-таки, это – великая сказка, у этой сказки нет национальности. Есть, например, японская «Русалочка». Это мультфильм «Рыбка Поньо», сделанный Хаяо Миядзаки. И вообще, свои версии этой сказки есть буквально в каждой стране и культуре. А темнокожая поющая девочка – что может быть естественней для американской культуры? Ведь это будет американский проект. Ну и почему бы Русалочке не быть именно такой? Главное, чтобы у нее были харизма, обаяние и красота. И, мне кажется, все это у нее есть. Ну, судя по тем фотографиям, которые я видел», - отметил Антон Долин в эфире НСН.
Тарантино может завершить карьеру после картины «Однажды в… Голливуде»
Американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что может завершить карьеру после своей девятой картины — «Однажды в… Голливуде». По словам Тарантино, он «дошел до конца пути» в вопросе съемок фильмов. Он пояснил, что после завершения карьеры режиссера может заняться написанием книг о кино и о театре.
Антон Долин: «Тарантино давно сказал, что снимет только десять фильмов и на этом остановится, поэтому, может быть, будет еще десятый. Известно, например, что он написал сценарий к «Стартреку», поскольку давно мечтал об этом. Ну а если девятый фильм окажется по-настоящему успешен, завершить карьеру на взлете – не самая плохая идея. А мне кажется, что у фильма «Однажды в … Голливуде» есть все шансы стать одним из главных героев грядущего оскаровского сезона. Я бы поблагодарил Тарантино за добрую волю остановиться в какой-то момент и не превращаться в такое посмешище, в которое превратились очень многие его коллеги, войдя в определенный возраст. это, конечно, не обязательно, но так бывает часто»,- констатировал он, общаясь с НСН.
Отреставрированный фильм Андрея Тарковского «Зеркало» вышел в повторный прокат
Отреставрированный фильм Андрея Тарковского «Зеркало» вышел в повторный прокат в четверг, сообщается на официальном сайте киноконцерна «Мосфильм».
Антон Долин: «Уже был такой эксперимент со «Сталкером». Он закончился большим успехом по всей стране. Картину, которую когда-то считали очень затянутой и скучной, новое поколение зрителей принимало с восторгом. «Зеркало» - шедевр Тарковского, может быть, вообще лучший из его фильмов. Самый загадочный , самый радикальный, и мной лично самый любимый. Поэтому я думаю, что публика ответит этой картине взаимностью и признанием тем людям, которые добились того, что фильм Тарковского снова показывают на больших экранах. Конечно, большое искусство нужно смотреть именно на большом экране», - подчеркнул Антон Долин в разговоре с НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
- Эксперт Госдумы опроверг рост цен на полисы ОСАГО из-за увеличения выплат
- Ветеран «Альфы» раскрыл роль силовиков в крупном хищении из банка
- Глава ВЦИОМа описал возможного преемника Путина
- В Москве по подозрению в хищениях задержаны сотрудники ФСБ