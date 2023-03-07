Вышел новый трейлер космической российской драмы «Вызов»
Вышел новый трейлер фильма "Вызов" - первой в мире киноленты, снятой в космосе. Видео размещено на Youtube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Актриса Юлия Пересильд и режиссер картины Клим Шипенко отправились на МКС под руководством космонавта Олега Новицкого 5 октября. «Киноэкипаж» провёл в космосе 12 дней. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» - это история о женщине - враче, летящей на орбиту, чтобы спасти заболевшего космонавта. В съемках также принимали участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. «Вызов» - это первый художественный фильм, снятый на борту МКС - в 400 км от Земли.
Фильм стал совместным проектом Первого канала, Госкорпорации «Роскосмос» и «Главкосмоса», при поддержке Фонда кино. Премьера киноленты состоится 20 апреля.
Ранее сообщалось, что Пересильд и Шипенко 22 октября закончили реабилитацию после полёта на МКС для съёмок фильма «Вызов», информирует Центр подготовки космонавтов.
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