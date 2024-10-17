Вышел трейлер фильма про Александра Пушкина с Юрием Борисовым в главной роли

Главную роль в картине исполнил актер Юра Борисов, его же в юности сыграл Кай Гетц, а роль Дантеса воплотил на экране французский актер Флориан Десбьендра. Режиссером картины выступил Феликс Умаров. Также в картине снялись: Аня Чиповская, Светлана Ходченкова, Роман Васильев, Алена Долголенко и другие.

Раннее российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с НСН назвал Константина Хабенского, Сергея Бурунова и Владимира Машкова главными актерами страны.

