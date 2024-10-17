Вышел трейлер фильма про Александра Пушкина с Юрием Борисовым в главной роли

«Кинопоиск» показал дебютный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина», премьера которого назначена на 14 февраля 2025 года.

Фильм посвящен истории жизни великого поэта с лицейских годов до роковой дуэли. Создатели обещают, что в фильме всемирно известный русский поэт предстанет «современным и многогранным героем».

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Главную роль в картине исполнил актер Юра Борисов, его же в юности сыграл Кай Гетц, а роль Дантеса воплотил на экране французский актер Флориан Десбьендра. Режиссером картины выступил Феликс Умаров. Также в картине снялись: Аня Чиповская, Светлана Ходченкова, Роман Васильев, Алена Долголенко и другие.

Раннее российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с НСН назвал Константина Хабенского, Сергея Бурунова и Владимира Машкова главными актерами страны.

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