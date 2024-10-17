«А дадут Хабенскому!»: BadComedian назвал Бурунова актером года

«По итогам 2024 года пока сложно сказать. Это в целом главные актеры страны, ничего с этим не поделать. Логично, что именно эти люди в результате оказываются на первых местах. Сложно решить, кто лучше – Хабенский, Бурунов или Машков, их приятно видеть на экране. Я бы отдал предпочтение все-таки Бурунову, он очень во многих проектах появлялся, многое отыграл, в разных образах. Ощущение, что Хабенскому и Машкову и так все отдадут, я проголосую за Бурунова. Что касается отечественных актрис, крупных ролей не очень вспоминаю, на первом месте должна быть Яковлева. Она в разных образах была, она очень хорошая актриса. Аронова тоже замечательная актриса, но в этом году я бы отдал предпочтение Яковлевой», - отметил он.

Сериалами года россияне, согласно опросу, назвали «Слово пацана. Кровь на асфальте» (вышел в 2023-м, 9%), «Невский» (6%) и «Триггер» (5%). BadComedian назвал и этот выбор логичным.

«Проектов в этом году было достаточно. «Слово пацана» был самым хайповым сериалом, логично, что он лидирует. Он даже зашел в мировые сводки новостей. Абсолютно логичный итог, что эти сериалы упоминаются. Громче в этом году ничего не было. Проблема в том, что в отечественном кино в последнее время проектов много, но они все перемешались в голове. В одном потоке идут блокбастеры и сказки», - заключил собеседник НСН.

В 2023 году россияне назвали Константина Хабенского и Юлию Пересильд лучшими актерами страны, передает «Радиоточка НСН».

