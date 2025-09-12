Вышел трейлер документального сериала «Арт — это я»

Онлайн-кинотеатр KION представил тизер-трейлер документального сериала «Арт — это я» о тех, кто сегодня создает искусство в России. Проект из пяти серий расскажет о молодых художниках, музыкантах, архитекторах, поэтах и артистах цирка.

В съемках приняли участие Александр Петров, Константин Крюков, Виктор Добронравов, Леван Горозия (L’ONE), заслуженный деятель науки РФ и профессор СПБГУ Татьяна Черниговская, главный архитектор Москвы и художник Сергей Кузнецов и многие другие.

Помимо онлайн-кинотеатра KION за производство сериала отвечала «Студия Видеопрокат» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владикавказе, Уфе, Сочи, Казани, Архангельской области и Забайкалье.

Ранее эпизод сериала «Арт — это я. Цирк» стал лучшим пилотом документального сериала на фестивале «Пилот», напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: пресс-служба KION
ТЕГИ:ОнлайнСериал

