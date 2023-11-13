Вышел тизер российского аниме о супергероях «Невский»

Агентство Global Influencers выпустило первый трейлер отечественного аниме-сериала о супергероях «Невский».

Спин-офф мультсериала «Ми-ми-мишки» выйдет в кинотеатрах 16 ноября

События шоу происходят во вселенной «Тридевять Земель». По сюжету мультсериала супергерою Невскому из Санкт-Петербурга и его молодой команде предстоит спасти Землю от кровожадного завоевателя миров по имени Мор.

Премьера мультсериала назначена на февраль 2024 года.

Ранее Netflix на своем YouTube-канале представил тизер многосерийной экранизации фэнтезийного мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из трейлера
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