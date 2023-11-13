Вышел тизер российского аниме о супергероях «Невский»
13 ноября 202316:13
Агентство Global Influencers выпустило первый трейлер отечественного аниме-сериала о супергероях «Невский».
События шоу происходят во вселенной «Тридевять Земель». По сюжету мультсериала супергерою Невскому из Санкт-Петербурга и его молодой команде предстоит спасти Землю от кровожадного завоевателя миров по имени Мор.
Премьера мультсериала назначена на февраль 2024 года.
Ранее Netflix на своем YouTube-канале представил тизер многосерийной экранизации фэнтезийного мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умерла директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева
- Вышел тизер российского аниме о супергероях «Невский»
- Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры
- Автоэксперт Бойко назвал Hyundai Getz надежным авто при бюджете 500 тыс. рублей
- ФРГ увеличит помощь Украине в 2024 году
- В Палестине призвали открыть гуманитарный коридор между сектором Газа и Кипром
- В РФ планируют ввести новый знак качества «Шерсть России»
- Шоураннер сериала «Офис» Грег Дэниелс заявил, что продолжения ситкома не будет
- Хинштейн заявил, что в Росгвардии отменили запрет на доработку оружия
- На Украине экс-депутата приговорили к 14 годам тюрьмы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru