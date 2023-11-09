Спин-офф мультсериала «Ми-ми-мишки» выйдет в кинотеатрах 16 ноября

Новый анимационный сериал «Мини-мишки: новые приключения» выйдет на экраны отечественных кинотеатров с четверга, 16 ноября. Премьеру студии «Паровоз» анонсировали в медиахолдинге «Цифровое телевидение».

Проект позиционируется как спин-офф (ответвление) детского сериала «Ми-ми-мишки», передает ТАСС. Первые восемь пилотных эпизодов называются «Мини-мишки: новые приключения». Каждая серия длится по 5,5 минут.

Кроме уже известных героев из базового мультсериала в сериале появятся и несколько новых персонажей. После премьерных показов в кинотеатрах мультипликационный сериал можно будет посмотреть на телеканале «Мульт».

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по другому знаменитому мультсериалу – «Смешарики» выйдет фильм с реальными людьми по случаю его 20-летия. Автор сценария - Сергей Лукьяненко.

