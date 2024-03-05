Вышел роман-катастрофа Яны Вагнер «Тоннель»

Писательница Яна Вагнер, по роману которой был снят сериал «Эпидемия», выпустила новую книгу под названием «Тоннель», сообщили НСН в книжном сервисе «Букмейт».

«Тоннель» - это роман-катастрофа, рассказывающий о том, как несколько сотен человек оказались заперты в пробке в подземном дорожном тоннеле, выходы из которого перекрыты, а сверху течет река. Книга доступна с 5 марта в печатной и электронной версиях.

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Шеф-редактор «Букмейт» Константин Мильчин говорил НСН, что очень ждет этого романа, работа над которым затянулась.

«Про самые ожидаемые книги года говорить рано, но аккуратно отметим, что я уже много лет жду новый роман Яны Вагнер "Тоннель", это такой литературный долгострой, "долгопис", он вроде бы закончен и должен выйти в этом году. Надеюсь, что он появится», - отмечал Мильчин в середине января.

Яна Вагнер получила известность в 2011 году, когда вышел ее дебютный роман «Вонгозеро». В 2019 году состоялась премьера сериала «Эпидемия», снятого на его основе, а в 2022 году вышел его второй сезон.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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