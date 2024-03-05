Вышел роман-катастрофа Яны Вагнер «Тоннель»

Шеф-редактор «Букмейт» Константин Мильчин говорил НСН, что очень ждет этого романа, работа над которым затянулась.

«Про самые ожидаемые книги года говорить рано, но аккуратно отметим, что я уже много лет жду новый роман Яны Вагнер "Тоннель", это такой литературный долгострой, "долгопис", он вроде бы закончен и должен выйти в этом году. Надеюсь, что он появится», - отмечал Мильчин в середине января.

Яна Вагнер получила известность в 2011 году, когда вышел ее дебютный роман «Вонгозеро». В 2019 году состоялась премьера сериала «Эпидемия», снятого на его основе, а в 2022 году вышел его второй сезон.

