Вышел первый трейлер мультфильма «Головоломка 2»

На YouTube опубликован тизер-трейлер второй части мультипликационного фильма «Головоломка» от студии Pixar.

Спин-офф мультсериала «Ми-ми-мишки» выйдет в кинотеатрах 16 ноября

Ролик доступен на YouTube-канале One Media. Выход продолжения мультфильма об эмоциях девочки Райли запланирован на 2024 год.

В голове главной героини произойдут больше перемены и появятся новые эмоции - Тревожность и ее друзья. Мультфильм расскажет о взрослении девочки и сложностях, с которыми она сталкивается.

Режиссером мультфильма стал Келси Манн. Ранее он работал над короткометражными картинами Pixar.

За две недели проката фильм «По щучьему велению» собрал более 1,5 миллиарда рублей. Картину посмотрели пять миллионов человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из мультфильма
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