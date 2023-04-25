Вышел первый трейлер фильма «Великий уравнитель 3»

Как и в первых двух частях, главным героем является бывший правительственный агент Роберт МакКолл, которого сыграл Дензел Вашингтон.

«На это раз события разворачиваются в Италии, где новым друзьям МакКолла угрожает местная мафия.

Поскольку события становятся смертельными, МакКолл знает, что ему нужно сделать: стать защитником своих друзей, бросив вызов мафии», - отметили в кинокомпании.

Также в трейлере говорится, что «Великий уравнитель 3» станет последним фильмом про МакКолла. В мировой прокат кинокартина выйдет 1 сентября 2023 года.

Ранее киностудия Lucasfilm на своем YouTube-канале опубликовала трейлер фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» с Харрисоном Фордом в главной роли, которая выйдет в прокат 30 июня текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

