Вышел первый трейлер фильма «Великий уравнитель 3»
Киностудия Sony Pictures Entertainment опубликовала на своём официальном YouTube-канале первый трейлер фильма «Великий уравнитель 3».
Как и в первых двух частях, главным героем является бывший правительственный агент Роберт МакКолл, которого сыграл Дензел Вашингтон.
«На это раз события разворачиваются в Италии, где новым друзьям МакКолла угрожает местная мафия.
Поскольку события становятся смертельными, МакКолл знает, что ему нужно сделать: стать защитником своих друзей, бросив вызов мафии», - отметили в кинокомпании.
Также в трейлере говорится, что «Великий уравнитель 3» станет последним фильмом про МакКолла. В мировой прокат кинокартина выйдет 1 сентября 2023 года.
Ранее киностудия Lucasfilm на своем YouTube-канале опубликовала трейлер фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» с Харрисоном Фордом в главной роли, которая выйдет в прокат 30 июня текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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