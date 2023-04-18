Вышел первый трейлер экранизации повести Булычева «Сто лет тому вперед»

В кинокартине режиссёра Александра Андрющенко рассказывается о приключениях жителя современной Москвы Коли Герасимова и Алисы Селезнёвой, которая живёт на сто лет позже.

«Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых нашим героям предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу», - рассказали в кинокомпании.

Главных героев сыграли Марк Эйдельштейн и Даша Верещагина. Также в фильме снимались Александр Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова, Константин Хабенский и Фёдор Бондарчук.