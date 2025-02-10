В Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора из «Простоквашино»
В Москве появилась квартира Дяди Федора из мультсериала «Простоквашино», которую можно арендовать, рассказали в пресс-службе «Союзмультфильма».
Предлагаемая в аренду двухкомнатная квартира полностью повторяет интерьеры жилья Мамы, Папы и Дяди Федора из мультфильма.
В квартире есть все необходимое для комфортного проживания семьи с детьми, а ремонт создает особую уютную атмосферу.
По словам председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, интерьер пространства разработан совместно с творческой группой мультсериала «Простоквашино», что позволило добиться максимальной достоверности.
Ранее 41% россиян назвали «Ну, погоди!» самым любимым мультфильмом, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генпрокуратура Словакии отклонила заявление проукраинских активистов против Фицо
- Уголовное дело возбудили после избиения комментатора Скворцова
- Москвичка при помощи пылесоса поймала попавшую в квартиру змею
- Захарова: Россия будет добиваться возвращения из Газы всех заложников
- Течь топлива обнаружили в направлявшемся в Анталью самолете
- Более 20 жителей Ростова-на-Дону подали заявления о компенсации после атаки БПЛА
- Путин призвал не отселять жителей Мариуполя далеко от их прежних домов
- В Ассоциации садоводов назвали теплую зиму идеальной для садовых культур
- ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
- Суд наказал россиянина за раздачу исламской газеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru