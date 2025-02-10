В Москве можно арендовать квартиру Дяди Федора из «Простоквашино»

Предлагаемая в аренду двухкомнатная квартира полностью повторяет интерьеры жилья Мамы, Папы и Дяди Федора из мультфильма.

В квартире есть все необходимое для комфортного проживания семьи с детьми, а ремонт создает особую уютную атмосферу.

По словам председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, интерьер пространства разработан совместно с творческой группой мультсериала «Простоквашино», что позволило добиться максимальной достоверности.

Ранее 41% россиян назвали «Ну, погоди!» самым любимым мультфильмом, напоминает RT.

