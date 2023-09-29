Вышел новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин»

В сообщении говорится, что действие книги разворачивается в мире предыдущих романов автора «Transhumanism Inc.» (2021) и «KGBT+» (2022). Отмечается, что «Путешествие в Элевсин» - это третья часть серии, однако можно также прочитать её отдельно.

«Мускусная ночь — засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности «Transhumanism Inc.» адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт ещё впереди... Чтобы предотвратить катастрофу, Ломас посылает лучшего баночного оперативника в пространство «Roma-3» — нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации», - сказано в описании романа.

Стоимость бумажной версии «Путешествие в Элевсин» в онлайн-магазине «Эксмо» составляет 949 рублей. Позже ожидаются электронная и аудиоверсии.

Ранее книжный сервис «Литрес» и сеть магазинов «Читай город» провели исследование и выяснили, что жители Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области предпочитают книги Виктора Пелевина в электронном формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».