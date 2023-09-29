Вышел новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин»
Новый, 20-й роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» появился в продаже, сообщает издательство «Эксмо».
В сообщении говорится, что действие книги разворачивается в мире предыдущих романов автора «Transhumanism Inc.» (2021) и «KGBT+» (2022). Отмечается, что «Путешествие в Элевсин» - это третья часть серии, однако можно также прочитать её отдельно.
«Мускусная ночь — засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности «Transhumanism Inc.» адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт ещё впереди... Чтобы предотвратить катастрофу, Ломас посылает лучшего баночного оперативника в пространство «Roma-3» — нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации», - сказано в описании романа.
Стоимость бумажной версии «Путешествие в Элевсин» в онлайн-магазине «Эксмо» составляет 949 рублей. Позже ожидаются электронная и аудиоверсии.
Ранее книжный сервис «Литрес» и сеть магазинов «Читай город» провели исследование и выяснили, что жители Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области предпочитают книги Виктора Пелевина в электронном формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Общественники пожаловались на курение блогера Ивлеевой в кадре
- Совет НАТО разрешил использование в Косове дополнительных сил KFOR
- Вышел новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин»
- Делегация «Талибана» потеряла в Москве свои паспорта
- Мострансавто отстранило от работы водителя, который смотрел порно за рулем
- Опубликованы первые кадры фильма «Императрицы» с Юлией Пересильд
- В Лондоне объявили о новых санкциях против России
- В квартире дома на Пятницком шоссе нашли тела двух мужчин
- Курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей
- СМИ: Заслуженного деятеля культуры РФ Светлану Заградскую нашли мертвой в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru