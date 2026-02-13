Вышел интерактивный сериал по мотивам триллера «Резервация»
По мотивам детективного сериала «Резервация» создали интерактивный проект, который погружает в мир экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева «Принцип четности». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатре «Кион».
Сериал позволит зрителям ближе познакомиться с вымышленным городом Тропарево. При просмотре зрители смогут выбрать персонажа – Сергея Назарова, который пробрался в резервацию для спасения семьи, или местного жителя Шапина, скрывающего скелеты в шкафу. Действиями выбранного героя можно будет управлять и зарабатывать очки.
В конце интерактивного сериала пользователь узнает, какой была бы главная черта его характера, если бы он сам находился внутри резервации. Проект доступен на VK Видео.
Ранее режиссер сериала «Резервация» Алексей Андрианов рассказал «Радиоточке НСН», что прежде никогда не работал в подобном жанре. Однако проект заинтересовал его тем, что это история о людях, оказавшихся в замкнутом пространстве, где привычные правила перестают работать.
