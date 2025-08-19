Вышел документальный сериал «Черкизон»

Сериал, созданные NM Studio, расскажет о взлетах и падениях рынка, который в 90-е годы задавал правила бизнеса. Документальный проект включает три эпизода: «Рай», «Ад» и «Чистилище».

Предприниматель Тельман Исмаилов, стоящий за Черкизовским рынком в сериале показан фигурой неоднозначной.

Ранее режиссер проекта и арт-директор News Media Holding Вадим Ватагин сообщил «Радиоточке НСН», что сериал «Черкизон. Ад и Рай новой России» создавался на предчувствии тренда на ностальгию по нулевым, а история Черкизовского рынка и его хозяин как раз являются зеркалом того времени.

