«Это был клондайк!»: Пригожин назвал «хозяина Черкизона» щедрым к артистам
Иосиф Пригожин сказал в эфире НСН, что никогда не был на Черкизовском рынке, а их с Тельманом Исмаиловым объединял только один артист.
Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не был жадным бизнесменом и не экономил деньги на выступавших у него артистов, рассказал в интервью НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее вышел трейлер документального сериала «Черкизон. Ад и рай новой России» режиссера Вадим Ватагина, в числе героев которого оказались, в частности, Лада Дэнс, Маша Распутина, Иосиф Пригожин и другие представители шоу-бизнеса. Продюсер рассказал, какими на самом деле были взаимоотношения Исмаилова со звездами того времени.
«Он был самым заметным предпринимателем того времени, фигурой номер один "по кэшу", поэтому все у него выступали, он всем делал подарки и не считал деньги. Есть жадные предприниматели, а он был широким парнем. Меня объединяла с ним одна история, это был один артист, которым я занимался. Больше меня с ним ничего не связывало, я не жил их жизнью, не ковырялся там, мне было по барабану, но я понимаю, что это был клондайк», - отметил Пригожин.
Он также рассказал о трансформации «хозяина Черкизона».
«У меня ни с чем не ассоциируется Черкизон. К своей радости или стыду я там никогда не был, ни разу, я о нем только слышал. Мне кажется, что талантливые предприниматели, особенно к которым поворачивается удача, не всегда до конца ценят этот успех и остаются жить в нем, процветая и развивая себя. В итоге мы с вами видим, чем все закончилось. В принципе, он был очень хороший мужик в моменте, а потом что-то поменялось. Бывает, у артистов крыша едет, так и у бизнесменов тоже такое случается. Я видел этого успешного человека и видел его трансформацию», - заключил собеседник НСН.
В середине мая 2025 года сообщалось, что режиссер Сарик Андреасян снимет сериал про легендарный московский Черкизовский рынок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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