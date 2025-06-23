Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов не был жадным бизнесменом и не экономил деньги на выступавших у него артистов, рассказал в интервью НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее вышел трейлер документального сериала «Черкизон. Ад и рай новой России» режиссера Вадим Ватагина, в числе героев которого оказались, в частности, Лада Дэнс, Маша Распутина, Иосиф Пригожин и другие представители шоу-бизнеса. Продюсер рассказал, какими на самом деле были взаимоотношения Исмаилова со звездами того времени.