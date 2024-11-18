Фильм «Манюня: Приключения в деревне» стал лидером кинопроката в России и СНГ

Комедия «Манюня: Приключения в деревне» возглавила кинопрокат в России и странах СНГ по итогам минувших выходных. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Приключенческий фильм режиссера Дениса Гуляра по мотивам книг Наринэ Абгарян заработал за уик-энд 138,4 млн рублей. За комедией о Манюне следует драма Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова «Любовь Советского Союза» со сборами 113,4 млн рублей.

Также в число лидеров кинопроката вошла картина Ридли Скотта «Гладиатор-2», без учета России и Белоруссии заработавшая 82,5 млн рублей. Замыкают пятерку самых популярных фильмов в кино триллер Брайана Вудса и Скотта Бека «Еретик» (81 млн рублей) и сказка Александра Войтинского «Огниво» (75,5 млн).

Неделей ранее лидером кинопроката в России и СНГ за выходные стал фильм «Любовь Советского Союза», его сборы составили 160 млн рублей.

