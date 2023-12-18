«Рост на 70%!»: В Ассоциации владельцев кинотеатров подвели киноитоги 2023 года

По его словам, 2022 год был для кинотеатров «убийственным», однако пессимистичные прогнозы на 2023 год не оправдались.

«Вступая в 2023 год, кинотеатры находились в очень тревожном ожидании на фоне оказавшегося убийственным предыдущего года. Прогнозы были довольно пессимистичными, однако удачное начало года, крупные фильмы, которые продолжили выходить на экране в феврале, марте и апреле немного успокоили. К сожалению, затем наступило очень тяжелое лето, крупных проектов не было, а самым большим, что выходило на экраны, стал фильм «Леди Баг и Супер-кот». Костюмная историческая драма «Жанна Дюбарри» очень удачно собрала 400 млн рублей, однако этого оказалось мало, чтобы сделать лето комфортным для кинотеатров с точки зрения кассовых сборов. Осень тоже не показывала ярких по кассе результатов, однако потом вышел фильм «По щучьему велению», заработавший 2,3 млрд рублей. Это кинотеатрам очень помогло», - отметил член совета АВК.

При этом Исаев назвал два новогодних фильма, которые также могут сделать хорошие сборы.

«Сейчас в прокат выходит ряд жанровых картин, а потом ожидаются два крупных новогодних релиза: «Бременские музыканты» и второй «Холоп», которые внушают надежды на хорошие результаты», - заключил собеседник НСН.

Он также сообщил, что в 2023 году в России закрылось порядка 130 кинотеатров.

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) ранее предположил в интервью НСН, что российские зрители охотно пойдут в кинотеатры на фильм «Холоп 2», однако он не превзойдет успех первой части, собравшей более 3 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

