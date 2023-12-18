«Рост на 70%!»: В Ассоциации владельцев кинотеатров подвели киноитоги 2023 года
Сборы 2023 года сильно превзошли «убийственный» прошлый год, однако отстают от допандемийного 2019-го на 28%, сказал в эфире НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).
Кассовые сборы российских кинотеатров в 2023 году составили порядка 38 млрд рублей, превысив почти на 70% показатели прошлого года, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.
«В целом, если подводить предварительные итоги 2023 года, он будет с цифрами примерно 38 млрд рублей. Это достаточно серьезно относительно цифр предыдущего года, - на 67% больше по кассовым сборам и на 54% по зрителям. Но не будем забывать, что цифры последнего, допандемийного 2019 года, очень далеки от наших текущих реалий. Мы идем в 2023 году с падением 28% по сборам к 2019 году, а по зрителям – почти на 42% за счет роста цены билета и того, что кинотеатры пытаются удерживать алгоритмы кинохождения аудитории на тонкой грани. Если семейная аудитория продолжает ходить в кино, особенно на крупных проектах, молодежь и подростки далеко не часто выбирают кинотеатры», - сказал Исаев.
По его словам, 2022 год был для кинотеатров «убийственным», однако пессимистичные прогнозы на 2023 год не оправдались.
«Вступая в 2023 год, кинотеатры находились в очень тревожном ожидании на фоне оказавшегося убийственным предыдущего года. Прогнозы были довольно пессимистичными, однако удачное начало года, крупные фильмы, которые продолжили выходить на экране в феврале, марте и апреле немного успокоили. К сожалению, затем наступило очень тяжелое лето, крупных проектов не было, а самым большим, что выходило на экраны, стал фильм «Леди Баг и Супер-кот». Костюмная историческая драма «Жанна Дюбарри» очень удачно собрала 400 млн рублей, однако этого оказалось мало, чтобы сделать лето комфортным для кинотеатров с точки зрения кассовых сборов. Осень тоже не показывала ярких по кассе результатов, однако потом вышел фильм «По щучьему велению», заработавший 2,3 млрд рублей. Это кинотеатрам очень помогло», - отметил член совета АВК.
При этом Исаев назвал два новогодних фильма, которые также могут сделать хорошие сборы.
«Сейчас в прокат выходит ряд жанровых картин, а потом ожидаются два крупных новогодних релиза: «Бременские музыканты» и второй «Холоп», которые внушают надежды на хорошие результаты», - заключил собеседник НСН.
Он также сообщил, что в 2023 году в России закрылось порядка 130 кинотеатров.
Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) ранее предположил в интервью НСН, что российские зрители охотно пойдут в кинотеатры на фильм «Холоп 2», однако он не превзойдет успех первой части, собравшей более 3 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хирург Умнов назвал баранину и соленые огурцы худшими закусками к водке
- В России заработал новый телеканал с фильмами от KION
- В Крыму национализировали имущество еще 77 украинских олигархов и компаний
- В Латвии заявили о планах выслать более тысячи россиян
- СМИ: В квитанциях за ЖКХ может появиться новая графа
- Силуанов: Россия направляет 60% экспорта в Азию
- СМИ: российские звезды массово заболели гриппом после «Песни года» в Москве
- Снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года
- МЧС завершит работу по эвакуации россиян из Газы
- Мишустин: Первое «Интервидение» может пройти в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru