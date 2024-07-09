«Выше нас только Пересильд»: Режиссер «Небесной тропы» о рекордных съемках на Эльбрусе

Режиссер приключенческого триллера «Небесная тропа» Сергей Пикалов в интервью НСН признался, что во время рекордных съемок на Эльбрусе на высоте выше 4 тысяч метров всем было плохо, но съемочная группа героически выдержала непростое испытание.

Ранее стало известно, что на Эльбрусе завершились съемки фильма «Небесная тропа», это первый в мире кинопроект, реализованный на высоте 5,1 тысячи метров над уровнем моря. По сюжету картины группу начинающих альпинистов на высокогорной тропе накрывает лавина, и они вынуждены без связи с внешним миром искать пути к спасению.