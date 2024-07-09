«Выше нас только Пересильд»: Режиссер «Небесной тропы» о рекордных съемках на Эльбрусе
Самой сложной была финальная сцена на высоте 5100 метров, нескольких человек пришлось эвакуировать вниз, но никто из актеров не «свалился», сказал в эфире НСН Сергей Пикалов.
Режиссер приключенческого триллера «Небесная тропа» Сергей Пикалов в интервью НСН признался, что во время рекордных съемок на Эльбрусе на высоте выше 4 тысяч метров всем было плохо, но съемочная группа героически выдержала непростое испытание.
Ранее стало известно, что на Эльбрусе завершились съемки фильма «Небесная тропа», это первый в мире кинопроект, реализованный на высоте 5,1 тысячи метров над уровнем моря. По сюжету картины группу начинающих альпинистов на высокогорной тропе накрывает лавина, и они вынуждены без связи с внешним миром искать пути к спасению.
«Мы шутим по поводу высоты, на которой снимали, что выше нас только Юля Пересильд, но она в космосе, а не в горах. Это мировой рекорд по киносъемкам на высоте. Практически вся наша история - это история восхождения на Эльбрус и приключений, которые там происходят. Что-то снимали и в "низине" на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря, основная часть была наверху, в районе 4 тысяч метров и чуть выше, а финальная смена – на высоте 5100 м, где мы побили мировой рекорд. Съемочной группе было тяжело, особенно в последнюю смену на такой высоте, но практически все выдержали. 4000 дались непросто, героически и практически без потерь, потому что были и люди, которых пришлось спускать, но это были один-два человека, которым реально было сильно плохо. Остальным было умеренно плохо, поэтому я считаю, что съемочная группа совершила подвиг, особенно актеры. Их у нас было пять, и если бы кто-то свалился и его пришлось спускать, мы бы сильно встали в производстве и не могли бы снимать групповые сцены», - сказал Пикалов.
По его словам, в картине есть и элементы хоррора, но допустимого для подростков.
«Это проект на самую широкую аудиторию, возрастная категория от 12+, и я надеюсь, что нашими основными зрителями будут, как подростки 15-16 лет, так и взрослые, от 30 лет и старше. Это и приключения, и драма, и триллер, и мы даже заходим на территорию хоррора. В целом это приключенческая драма про выживание в сложных условиях, как в них раскрываются характеры», -пояснил режиссер.
Пикалов также отметил, что со съемочной группой работали консультанты и спасатели, без которых снимать фильм было бы невозможно.
«Мы начали снимать в апреле, а закончили совсем недавно, в начале июля. Мы уложились в запланированное количество смен, однако некоторые сцены пришлось переснимать из-за погоды. В дождь и туман лазить по скалам запрещено и очень опасно. У нас были три дня, когда мы просто стояли и ждали хорошей погоды. С нами был консультант, без которого съемки были бы невозможны. Как он нам все показывал, рассказывал и уберегал нас – это большая удача. А также нам очень сильно помогала вся команда МЧС Эльбруса: в горах шаг влево, шаг вправо - и можно полететь совсем не туда, куда хотелось бы», - заключил собеседник НСН.
Создатели документального фильма «Огненный лис» Дмитрий и Анна Шпиленки ранее рассказывали «Радиоточке НСН», что никто не верил в успех жизнеутверждающей истории о лисенке-неудачнике, которая в итоге заработала в прокате более 95 млн рублей.
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