«Смеялись и не верили!»: Создатели «Огненного лиса» о сенсационном успехе фильма

Никто не верил в успех документального фильма «Огненный лис», однако жизнеутверждающая история о лисенке-неудачнике вдохновила мам с детьми и позволила отбить долги, рассказали в интервью НСН создатели картины Анна и Дмитрий Шпиленок.

Снятый на Камчатке фильм «Огненный лис» вторые выходные подряд сенсационно входит в ТОП-4 самых кассовых картин в российском прокате. На сегодняшний день фильм заработал 59,9 млн рублей, став самой кассовой отечественной картиной о дикой природе. Анна Шипленок выступила в качестве автора сценария и продюсера, а Дмитрий Шпиленок был оператором и режиссером.