«Смеялись и не верили!»: Создатели «Огненного лиса» о сенсационном успехе фильма
Два года неудач и насмешки нас не сломали, сказал в эфире НСН Дмитрий Шпиленок, а Анна Шпиленок рассказала о слезах и чуде с «космической камерой».
Никто не верил в успех документального фильма «Огненный лис», однако жизнеутверждающая история о лисенке-неудачнике вдохновила мам с детьми и позволила отбить долги, рассказали в интервью НСН создатели картины Анна и Дмитрий Шпиленок.
Снятый на Камчатке фильм «Огненный лис» вторые выходные подряд сенсационно входит в ТОП-4 самых кассовых картин в российском прокате. На сегодняшний день фильм заработал 59,9 млн рублей, став самой кассовой отечественной картиной о дикой природе. Анна Шипленок выступила в качестве автора сценария и продюсера, а Дмитрий Шпиленок был оператором и режиссером.
КАССОВЫЙ УСПЕХ: «ЛЮДИ УСТАЛИ ОТ ГРАФИКИ»
- Удивил ли вас кассовый успех фильма и то, что его обогнали по сборам только блокбастеры?
Анна Шпиленок: «Нас это удивляет. Мы, конечно, рассчитывали на успех, но киносреда непредсказуема, настолько сложно складывается пазл каждый раз... Параллельно с нами выходили и другие фильмы, рассчитанные на детскую аудиторию, например, "Каждый мечтает о собаке". Мы не думали, что зритель пойдет на наш фильм, когда есть сильные конкуренты. Однако от целевой аудитории очень много хороших отзывов. Это женщины и дети – от самых маленьких до 10-12 лет. При этом на "Кинопоиске" пока не появляются отзывы и рецензии, но мы видим отклики в соцсетях и нам пишут лично. Люди благодарят за то, что мы решили три года там прожить и сделать этот фильм»
Дмитрий Шпиленок: «Главная сложность в том, что у нас нет культуры походов на документальные фильмы, публика к этому не готова. Многие думали, что это мультфильм, и были приятно удивлены, что это реализм. Оказалось, что люди устали от графики и им захотелось дивой природы».
БЮДЖЕТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО: «РАДЫ, ЧТО ЗАКРЫЛИ ДОЛГИ»
- Каков был бюджет картины, много ли получилось заработать?
Дмитрий Шпиленок: «Первые два года бюджета не было от слова "совсем". Все, что мы заработали на "Нерке" (это наш предыдущий фильм), все до копейки мы вложили в этот проект. При этом изначально в него никто не верил, даже на монтаже и продакшене многие смеялись и говорили: "У вас ничего не получится".
Анна Шпиленок: «Помимо бюджета фильма есть еще рекламный бюджет, без которого зритель не узнает, что фильм вообще существует. Здесь уже нашлись спонсоры, поддержавшие прокат. Без этого, возможно, был бы хороший "сарафан" (сарафанное радио. - прим. НСН), но все равно это был бы узкий прокат. Здесь все сошлось: сильный прокатчик "Каро", банк ВТБ, который поверил в фильм и помог, плюс мы брали деньги в долг у друзей. И мы очень рады, что по нынешним результатам проката мы закрыли все долги. Мы выходим в небольшой профит, который нам не позволит начать следующий проект, но то, что мы вышли в плюс – это большой результат».
ТРУСЛИВЫЙ ЛИСЕНОК И «ВЫЗОВ» В ТУНДРЕ
- Расскажите о «касте» картины, правда ли, что с главным героем были проблемы? Насколько реалистичной получилась картина, есть ли там пугающие зрителей кадры, как у National Geographic?
Дмитрий Шпиленок: «Два года у нас были неудачи, c основными героями по кастингу происходили всякие истории. Сначала мы хотели снимать Тайсона и Лаву, но Тайсон пропал. Когда появился Ветер, он был очень трусливый, и мы долго не понимали, как на этом построить хоть какую-то драматургию. Первые два года он вел себя, как очень испуганный забитый лисенок».
Анна Шпиленок: «У нас были фотоаппараты, ловушки и коптер, который позволяет хоть как-то снимать камчатские ландшафты и вулканы. Видеокамеры изначально не было, однако бизнесмен Дмитрий Войновский неожиданно помог нам купить дорогущую, "неподъемную" камеру RED. Мы бы никогда себе этого не позволили. Потом началась полоса удач, мы получили субсидию Минкульта и появился какой-то бюджет на постпродакшн».
Дмитрий Шпиленок: «Один из первых REDов, который появился в России, полетел на "Вызов" (съемки в космосе фильма "Вызов" - прим. НСН), и такой же вызов был у нас в тундре. Никто не ожидал, что такое чудо произойдет и человек "свалится на нас с неба". После этого, на третий год случился перелом».
Анна Шпиленок: «Никакой компьютерной графики в фильме нет, при этом один мужчина написал отзыв в интернете, что "из недостатков плохая компьютерная графика". Наверное, он так расценил уникальные, но некачественные ночные кадры с фотоловушек, когда лис прогоняет медведя. Мы рыдали, что такой кадр был снят на простую пластиковую китайскую ловушку».
Дмитрий Шпиленок: «Фильм рассчитан на самых маленьких зрителей, поэтому мы не показывали, как едят мышек или что-то подобное, хоть немножко травмирующее. В фильме нет никакой жестокости, это жизнеутверждающая история, что нужно поверить в лисенка-неудачника, что шанс есть даже у тех, кто родился самым слабым. Да и мы сами после двух лет неудач не отступили».
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