Выход фильма «Милосердие» Бекмамбетова перенесли на зиму 2026 года

Премьеру фильма «Милосердие» режиссера Тимура Бекмамбетова перенесли на 23 января 2026 года, сообщило издание Deadline.

Вин Дизель заявил, что действие фильма «Форсаж 11» развернется в Лос-Анджелесе

Изначально кинолента должна была выйти 15 августа 2025 года. Причины переноса премьеры не раскрываются.

В центре сюжета – детектив, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления. Действие картины разворачивается в недалеком будущем, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Главные роли в картине исполнили Крис Пратт, Ребекка Фергюсон и Кали Реис.

Напомним, Бекмамбетов сообщил о начале съемочного периода в работе над новым фантастическим триллером «Милосердие» в специально созданным для этого Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
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