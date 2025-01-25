Выход фильма «Милосердие» Бекмамбетова перенесли на зиму 2026 года

Изначально кинолента должна была выйти 15 августа 2025 года. Причины переноса премьеры не раскрываются.

В центре сюжета – детектив, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления. Действие картины разворачивается в недалеком будущем, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Главные роли в картине исполнили Крис Пратт, Ребекка Фергюсон и Кали Реис.

Напомним, Бекмамбетов сообщил о начале съемочного периода в работе над новым фантастическим триллером «Милосердие» в специально созданным для этого Telegram-канале.