Вин Дизель заявил, что действие фильма «Форсаж 11» развернется в Лос-Анджелесе

В своём посте он указал, что именно в Лос-Анджелесе началась история франшизы.

«Лос-Анджелес – это место, где 25 лет назад начали снимать «Форсаж». И теперь он наконец-то вернется домой», - написал актёр.

Дизель добавил, что в настоящее время съёмки остановлены из-за пожаров.

Ранее писатель Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения кинопремии «Оскар» из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

