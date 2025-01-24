Вин Дизель заявил, что действие фильма «Форсаж 11» развернется в Лос-Анджелесе
Действие боевика «Форсаж 11» развернется в Лос-Анджелесе. Об этом в своих соцсетях заявил актёр Вин Дизель, исполняющий роль Доминика Торетто.
В своём посте он указал, что именно в Лос-Анджелесе началась история франшизы.
«Лос-Анджелес – это место, где 25 лет назад начали снимать «Форсаж». И теперь он наконец-то вернется домой», - написал актёр.
Дизель добавил, что в настоящее время съёмки остановлены из-за пожаров.
Ранее писатель Стивен Кинг призвал отменить церемонию вручения кинопремии «Оскар» из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru