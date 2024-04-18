Тимур Бекмамбетов приступил к съемкам нового триллера «Милосердие»

Режиссер Тимур Бекмамбетов сообщил о начале съемочного периода в работе над новым фантастическим триллером «Милосердие» в специально созданным для этого Telegram-канале.

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«Теперь здесь я буду делиться инсайдами и писать про скринлайф, инновации в кино и будущее. Добро пожаловать!» — написал он.

В центре сюжета – детектив, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления. Действие картины разворачивается в недалеком будущем.

На главные роли приглашены Крис Пратт и Ребекка Фергюсон.

Ранее Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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