Тимур Бекмамбетов приступил к съемкам нового триллера «Милосердие»

«Теперь здесь я буду делиться инсайдами и писать про скринлайф, инновации в кино и будущее. Добро пожаловать!» — написал он.

В центре сюжета – детектив, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления. Действие картины разворачивается в недалеком будущем.

На главные роли приглашены Крис Пратт и Ребекка Фергюсон.

Ранее Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

