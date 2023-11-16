Психиатр Вилков: Фильмы о перестройке спасают от депрессии

Ранее в Сети появились первые эпизоды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», генеральным продюсером выступил Федор Бондарчук. Проект рассказывает о сломе эпох — конце 80-начале 90-х годов, а его главными героями стали подростки «потерянного поколения».

По словам эксперта, подобный контент показывает, как преодолевался кризис, как сложности повлияли на жизни разных людей.

«Это понимание позволяет оценить настоящее время, то спокойствие и комфорт, которые есть сейчас», — указал Вилков.

Психиатр отметил, что у некоторых отношение к «в общем-то благополучной» действительности изменяется из-за размытого смысла жизни или его отсутствия. Сравнение двух реальностей поможет «ценить то, что есть». По словам Вилкова, кино о перестройке вызовет у взрослого зрителя ностальгию по прошлому или радость от завершения хаоса переходного периода, а молодежь осознает, что «сложно жилось в те времена, а сейчас намного проще».

