Вслед за Кингом. Лукьяненко продал права на экранизацию своей книги за 1 рубль
Писатель Сергей Лукьяненко в эфире НСН рассказал о съемках сериала по его книге «Осенние визиты».
Школьница из Томска планирует в этом году завершить монтаж короткометражного фильма по рассказу Стивена Кинга «Женщина в палате». Ранее писатель продал ей права на экранизацию за один доллар.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН рассказал, что последовал примеру своего американского коллеги.
«Замечательно, что, несмотря на эпидемию, у нас все-таки идет культурный и творческий процесс. И говорю я это без иронии. Стивен Кинг большой молодец. Он придумал и запустил уже достаточно давно этот проект по продаже прав на экранизацию его рассказов за один доллар. Снято уже много любительских экранизаций его рассказов, они доступны в интернете. Это очень хорошее начинание. Во Владивостоке сейчас снимают, например, целый сериал по моей книге «Осенние визиты». Я продал права за один рубль. Получается, даже дешевле, чем у Кинга. Надеюсь, что результат будет такой же удачный, как и во многих случаях экранизации произведений короля ужасов», – сказал он.
Кроме того, Сергей Лукьяненко в разговоре с НСН отметил, что пандемия коронавируса показала, как плохо в регионах обстоят дела с медициной.
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