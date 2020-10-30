Вслед за Кингом. Лукьяненко продал права на экранизацию своей книги за 1 рубль

«Замечательно, что, несмотря на эпидемию, у нас все-таки идет культурный и творческий процесс. И говорю я это без иронии. Стивен Кинг большой молодец. Он придумал и запустил уже достаточно давно этот проект по продаже прав на экранизацию его рассказов за один доллар. Снято уже много любительских экранизаций его рассказов, они доступны в интернете. Это очень хорошее начинание. Во Владивостоке сейчас снимают, например, целый сериал по моей книге «Осенние визиты». Я продал права за один рубль. Получается, даже дешевле, чем у Кинга. Надеюсь, что результат будет такой же удачный, как и во многих случаях экранизации произведений короля ужасов», – сказал он.

Кроме того, Сергей Лукьяненко в разговоре с НСН отметил, что пандемия коронавируса показала, как плохо в регионах обстоят дела с медициной.

