В России предложили отказаться от книг жалоб
Министерство промышленности и торговли РФ предложило исключить из-за законодательных актов требование об обязательном наличии у продавца товаров книги жалоб и предложений. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов правовых актов.
В Минпромторге считают соответствующее требование устаревшим и целесообразным при другой модели экономики, не предполагающей конкурентной среды.
В том же документе предлагается законодательно установить, что любые ограничения по продаже продовольственных товаров станут возможны только при наличии соответствующего федерального закона, постановления правительства РФ или указа президента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru