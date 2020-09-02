В России предложили отказаться от книг жалоб

Министерство промышленности и торговли РФ предложило исключить из-за законодательных актов требование об обязательном наличии у продавца товаров книги жалоб и предложений. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов правовых актов.

В Минпромторге считают соответствующее требование устаревшим и целесообразным при другой модели экономики, не предполагающей конкурентной среды.

В том же документе предлагается законодательно установить, что любые ограничения по продаже продовольственных товаров станут возможны только при наличии соответствующего федерального закона, постановления правительства РФ или указа президента.

