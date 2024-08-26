Wildberries: суд запросил дополнительные документы по иску о разводе Бакальчуков
Иск основательницы Татьяны Бакальчук о расторжении брака временно приостановлен из-за необходимости предоставления дополнительных документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Wildberries.
В компании пояснили, что приостановка связана с техническими вопросами, поскольку суд потребовал дополнительные материалы для рассмотрения дела.
В настоящее время идет подготовка требуемых документов, которые будут поданы в установленный срок.
В понедельник Савеловский суд Москвы принял решение о продлении оставления без движения иска Бакальчук против ее мужа Владислава, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru