Всероссийский Бажовский фестиваль соберет 60 тысяч человек под Челябинском

Юбилейный Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества соберет в Челябинской области порядка 60 тысяч участников и гостей, в том числе 240 музыкальных исполнителей и коллективов. Об этом сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что всего площадка готова принять свыше 80 тысяч гостей. По словам Бетехтина, в 2022 году фестиваль посетили 50 тысяч человек, в 2023 году – 62 тысячи.

Также он рассказал, что для туристов на машине будут предусмотрены перехватывающие стоянки, а для зрителей, приехавших из других городов области – автобусы. По словам директора Челябинского государственного центра народного творчества Оксаны Громовой, гостей ждет насыщенная программа для всей семьи: празднование Ивана Купалы, конкурс караваев и отдельный казачий блок.

Фестиваль состоится с 5 по 7 июля в селе Демарино Пластовского района Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в Москве стартует новый сезон фестиваля «Московское чаепитие», который продлится до середины сентября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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