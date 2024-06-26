Объявлены даты закрытия Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье»
Закрытие Второго Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» состоится 29-30 июня. Об этом сообщает пресс-служба концертного зала.
В сообщении говорится, что фестивальные концерты пройдут под открытым небом – в большом амфитеатре парка. Гостям представят современную постановку балета «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского.
«Своей версией классического балета поделятся хореограф-постановщик Артемий Манукян и танцевальный коллектив Banda I’ll – двукратный чемпион мира на World Hip Hop Dance Championship 2019 и 2021», – отметили в пресс-службе.
Также на сцену выйдут квартет Алексея Черемизова и Фабио Лепоре, джазовая певица Этери Бериашвили, Московский народный хор и группа Theodor Bastard.
Отмечается, что в вход на дневные концерты будет свободным, а на вечерние – по предварительной регистрации.
Ранее стало известно, что на Тверском бульваре в конце июня в рамках проекта «Лето в Москве» при поддержке правительства Москвы пройдет фестиваль «Папа и сын», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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