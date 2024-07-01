Собянин объявил о начале нового сезона фестиваля «Московское чаепитие»
В Москве стартует новый сезон фестиваля «Московское чаепитие», сообщил мэр города Сергей Собянин.
В зимнее время года событие привлекло всеобщее внимание, жители города и туристы в дни проведения фестиваля выпили более 36 литров чая. Новый сезон «Московского чаепития» продлится до середины сентября.
Каждую пятницу в период проведения фестиваля на Тверской площади будут проходить театрализованные представления, которые погрузят зрителей в атмосферу прошлых столетий. Гостям праздника будут доступны мастер-классы по историческим танцам. На площадке также будет работать маркет с авторскими тематическими сувенирами.
К акции присоединятся гастрономические заведения столицы, которые предложат посетителям особое меню. Рецепты холодного чая были разработаны на основе исторических документов, в том числе писем состоятельных жителей столицы. Рестораны также предложат любителям чая особый сет с напитком и различными угощениями к нему.
С начала 2024 года в Москве прошло порядка десятка фестивалей, которые собрали около 9 миллионов гостей. На данный момент на сотнях столичных площадок проходит фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!».
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