Всероссийская детская Фольклориада пройдёт в 2024 году в Казани
Столица Татарстана примет в этом году Всероссийскую детскую Фольклориаду. Культурный форум в Казани пройдёт с 19 по 23 июня, объявило министерство культуры России.
В Фольклориаде примут участие более одной тысячи участников из российских регионов. Главными героями предстоящего события в Минкультуры назвали детей - участников и солистов фольклорных, народно-певческих коллективов, ансамблей народного танца, исполнителей на национальных инструментах.
Обширная программа детского культурного фестиваля включает праздничное шествие, флешмобы, концерты, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи. Заявки на участие в Фольклориаде можно подать до 15 марта.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первая Всероссийская детская фольклориада состоялась в июне 2022 года в столице Чувашии Чебоксарах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На выдавших паспорта РФ семье лидера банды из Белгорода силовиков завели дело
- Санду приступила к консультациям по референдуму о вступлении Молдавии в Евросоюз
- Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет клуб по окончании сезона
- Селевой поток сошёл на трассу М-4 «Дон» в Туапсинском районе Кубани
- ФТС возбудила более 1,8 тысячи уголовных дел в 2023 году
- Мордашов призвал не превращать экологические сборы в очередные поборы с бизнеса
- В России снимут сериал «Зорро»
- Минсельхоз заявил о стабильности цен на сырье для производства кормов для животных
- Шойгу назвал создание инфраструктуры для ядерных сил приоритетным направлением
- Всероссийская детская Фольклориада пройдёт в 2024 году в Казани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru