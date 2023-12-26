Хор имени Пятницкого выступил в Марокко
Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого выступил в столице Марокко. Концерт прошёл на главной сцене Рабата - в театре Мухаммеда V, передает ТАСС.
В программу на 1.5 часа были включены русские народные песни, романсы, а также танцевальные номера. Организатором гастролей выступил Русский дом в Рабате при содействии министерства культуры РФ и Росконцерта.
Хормейстер коллектива Анастасия Кузнецова отметила тёплый приём российских артистов марокканскими зрителями. Коллектив продемонстрировал как классический репертуар, так и современные интерпретации, фольклор, авторские композиции.
Хор имени М. Е. Пятницкого был создан в 1910 году. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас в его составе на сцену выходят артисты из 30 регионов России. Среди них свыше 40 лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Вечером во вторник, 26 декабря коллектив выступит с еще одним концертом в Касабланке.
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