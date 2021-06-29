«Все прелестно, меня штормит». Звезда «Брата-2» госпитализирован с COVID-19
Актер Александр Дьяченко, сыгравший в фильме «Брат-2», а также известный по сериалам «Мажор» и «МакМафия» был госпитализирован с диагнозом COVID-19. Об этом рассказал сам артист в Instagram, где он выложил фотографию с палаты Мариинской больницы.
В микроблоге актер поблагодарил поклонников за «лавину сочувствия» и извинился, что сейчас не может ответить всем. Говоря о своем самочувствии, он отметил, что в целом «все прелестно», «меня штормит».
Кроме того, Дьяченко в своем посте обратился к поклонникам с просьбой послушать песню Like Birds. По мнению артиста, музыка это все что останется после него.
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