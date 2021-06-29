«Все прелестно, меня штормит». Звезда «Брата-2» госпитализирован с COVID-19

В микроблоге актер поблагодарил поклонников за «лавину сочувствия» и извинился, что сейчас не может ответить всем. Говоря о своем самочувствии, он отметил, что в целом «все прелестно», «меня штормит».

Кроме того, Дьяченко в своем посте обратился к поклонникам с просьбой послушать песню Like Birds. По мнению артиста, музыка это все что останется после него.