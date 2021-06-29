Режиссер клипов MакSим и «Сплин» умер от коронавируса

Режиссёр и клипмейкер Вадим Шатров умер в возрасте 42 лет. Об этом в Facebook сообщила его супруга Жанна Карабалаева.

По её словам, у Шатрова, которого госпитализировали 22 июня, был диагностирован коронавирус, поражение лёгких составило 55%.

Шатров стал известен благодаря своим работам в области музыкального видео, а также оформления музыкальных дисков. Он сотрудничал с MакSим, Алсу, Димой Биланом, Дельфином, Noize MC, Юрием Шевчуком, Борисом Гребенщиковым, группами «Сплин», «Animal ДжаZ», «Мельница», «Браво» и другими.

Ранее пиар-менеджер МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала, что у певицы 75-процентное поражение лёгких, её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, сообщает RT. При этом все тесты на коронавирус оказались отрицательными.

