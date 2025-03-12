Вадим Верник рассказал, почему на «Премию Художественного театра» номинированы только москвичи
В этом году церемонию объявления лауреатов проведут не в День театра, как делали в прежние годы, рассказал НСН замдиректора МХТ имени Чехова.
Первая «Премия Художественного театра» охватывала регионы страны, но оказалось очень сложно всех отсмотреть, поэтому в этом году все номинанты - москвичи, заявил в беседе с НСН заместитель директора МХТ имени А. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.
МХТ имени А. Чехова представил шорт-лист «Премии Художественного театра». Она направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году. В номинации «Театр» на получение премии выдвинуты: актриса Екатерина Воронина за роль Гретхен в постановке театра «Сатирикон» «Как Фауст ослеп»; актер Семен Шестаков за роль Лопахина в постановке Учебного театра Высшей школы сценических искусств «Вишневый сад»; режиссер Андрей Маник за постановку театрального объединения «Озеро» «Три сестры». Верник рассказал, как выбирают номинантов и лауреатов «Премии Художественного театра».
«Порядок такой: эксперты выдвигают трех кандидатов, каждый в своей области – драматический театр, опера, балет, литература, классическая и современная музыка, а дальше члены жюри из троих выбирают лауреата. Его имя становится известным в день награждения, 28 марта. Мы раньше дважды проводили награждение лауреатов в День театра, 27 марта, но потом поняли, что в этот день такое количество активностей, что решили на день сдвинуть. И второй год подряд мы выдвигаем только москвичей. Первая премия охватывала и регионы, но это оказалось очень сложно, потому что всё отсмотреть невозможно, кто-то попадает, кто-то не попадает. Возможно в следующем году мы поменяем ситуацию, но в этом году только московский регион, и все номинанты, все ребята – москвичи», - отметил Верник.
В состав жюри по драматическому театру входят – худрук МХТ имени А. Чехова Константин Хабенский, худрук театра имени А. Пушкина Евгений Писарев, театральный критик Павел Руднев. По балету в состав жюри входит прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, по опере – бас Ильдар Абдразаков, по классической музыке – виолончелист Борис Андрианов, по кино – режиссер Федор Бондарчук, по литературе – писатель Евгений Водолазкин. Это команда, которая работает уже три года.
Ранее худрук Константин Хабенский не исключил появления в репертуаре МХТ имени Чехова спектакля об СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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