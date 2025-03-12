Вадим Верник рассказал, почему на «Премию Художественного театра» номинированы только москвичи

Первая «Премия Художественного театра» охватывала регионы страны, но оказалось очень сложно всех отсмотреть, поэтому в этом году все номинанты - москвичи, заявил в беседе с НСН заместитель директора МХТ имени А. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

МХТ имени А. Чехова представил шорт-лист «Премии Художественного театра». Она направлена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет включительно, ярко заявивших о себе в минувшем году. В номинации «Театр» на получение премии выдвинуты: актриса Екатерина Воронина за роль Гретхен в постановке театра «Сатирикон» «Как Фауст ослеп»; актер Семен Шестаков за роль Лопахина в постановке Учебного театра Высшей школы сценических искусств «Вишневый сад»; режиссер Андрей Маник за постановку театрального объединения «Озеро» «Три сестры». Верник рассказал, как выбирают номинантов и лауреатов «Премии Художественного театра».