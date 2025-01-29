«Возможно всё!»: Адабашьян о новом спектакле и ремейках советских фильмов
Александр Адабашьян отметил серьезную драматургию, которая есть в репертуаре Театра кукол, а также рассказал в интервью НСН, как самодеятельность продюсеров мешает современному российскому кинематографу.
В Театре кукол имени Образцова 28 января прошла большая премьера. Режиссер, актер и сценарист Александр Адабашьян представил свою версию спектакля «Бедных людей» по первому роману Федора Достоевского, который выстроен на письмах и дневниках. До этого он никогда ранее не работал в Театре кукол.
Александр Адабашьян на премьере спектакля рассказал в интервью НСН о специфике работы в Театре кукол, отношении к ремейкам советских фильмов и дальнейших творческих планах.
- Александр Артемович, почему вы взяли именно это произведение Достоевского? Что вы хотите сказать своим спектаклем?
- Хочу рассказать эту историю, которая интересна, и рассказать на том языке, на котором я раньше не разговаривал, который сейчас только-только начинаю осваивать. И еще хотелось максимально широкому кругу потенциальных зрителей объяснить, что это очень серьезный театр по возможностям… А совсем не инерционное представление с зайчиками, кроликами и кем-то еще, как говорилось в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» – «комиссия зрелищ и увеселений облегченного типа». Серьезная драматургия, которая есть в репертуаре, показывает, что, действительно, в Театре кукол возможно все.
- Работа в Театре кукол не означает, что вы ушли из кинематографа или взяли паузу? Хотели бы поставить спектакль в драматическом театре?
- Нет, я ниоткуда не уходил, но и никуда не приходил. Я работал немножко и в оперном театре, но в основном в кино, естественно. В театре драматическом вообще не работал никогда. Не знаю (хотел бы поставить спектакль в драматическом театре или нет – ред. НСН), посмотрим. Но я никогда ничего не загадываю. В принципе, театры мне все симпатичны. МХТ, "Современник", Театр Наций, Театр Олега Табакова. Практически все буду перечислять.
- Что думаете о современном российском кино? Сейчас снимают много ремейков советских фильмов и различных сказок…
- По телевизору иногда смотрю рекламу всех этих богатырских фильмов всяких. И огромное количество детективов, триллеров, бесконечное количество… Не знаю, я уже их в принципе не различаю. Одни и те же актеры, особенно сериальные, в огромном количестве. Этого я не понимаю. А создавать что-то свое (не ремейки советских картин – ред. НСН) сложнее, во-первых. И потом, когда я начинал, было кино режиссерское. Сейчас стало кино продюсерское. Но продюсеры немножко самодеятельные, так скажем. Никогда раньше кино не мерилось числом зрителей, никогда не считалась успешной та картина, которая набрала какое-то огромное количество зрителей.
- С кем бы вы хотели поработать из современных режиссеров?
- Из молодых режиссеров я мало кого знаю, честно говоря. Последний, с кем я работал – Никита Михалков. Сейчас он сам театром занят. А играть в театре – это немножко другой образ жизни, помимо всего прочего. Это значит гастроли, поездки… Не свободно, так скажем.
- Еще одна ваша ипостась – художник. Может быть, вы будете оформлять какой-то спектакль? Или планируется выставка?
- Пока мне не предлагали, а сам я не рвусь. Эта инициатива не должна быть моя как художника. Но кино мне вполне хватает. Заниматься чистой живописью или чистой графикой… От этого я уже как-то отошел, только если немножко для себя, когда есть на это время и возможность. А так мне уже практически 80 лет, надо подумать о вечности.
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