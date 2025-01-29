«Возможно всё!»: Адабашьян о новом спектакле и ремейках советских фильмов

- Хочу рассказать эту историю, которая интересна, и рассказать на том языке, на котором я раньше не разговаривал, который сейчас только-только начинаю осваивать. И еще хотелось максимально широкому кругу потенциальных зрителей объяснить, что это очень серьезный театр по возможностям… А совсем не инерционное представление с зайчиками, кроликами и кем-то еще, как говорилось в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» – «комиссия зрелищ и увеселений облегченного типа». Серьезная драматургия, которая есть в репертуаре, показывает, что, действительно, в Театре кукол возможно все.

- Работа в Театре кукол не означает, что вы ушли из кинематографа или взяли паузу? Хотели бы поставить спектакль в драматическом театре?

- Нет, я ниоткуда не уходил, но и никуда не приходил. Я работал немножко и в оперном театре, но в основном в кино, естественно. В театре драматическом вообще не работал никогда. Не знаю (хотел бы поставить спектакль в драматическом театре или нет – ред. НСН), посмотрим. Но я никогда ничего не загадываю. В принципе, театры мне все симпатичны. МХТ, "Современник", Театр Наций, Театр Олега Табакова. Практически все буду перечислять.

- Что думаете о современном российском кино? Сейчас снимают много ремейков советских фильмов и различных сказок…

- По телевизору иногда смотрю рекламу всех этих богатырских фильмов всяких. И огромное количество детективов, триллеров, бесконечное количество… Не знаю, я уже их в принципе не различаю. Одни и те же актеры, особенно сериальные, в огромном количестве. Этого я не понимаю. А создавать что-то свое (не ремейки советских картин – ред. НСН) сложнее, во-первых. И потом, когда я начинал, было кино режиссерское. Сейчас стало кино продюсерское. Но продюсеры немножко самодеятельные, так скажем. Никогда раньше кино не мерилось числом зрителей, никогда не считалась успешной та картина, которая набрала какое-то огромное количество зрителей.