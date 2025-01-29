Адабашьян заявил, что не понял фильма Локшина «Мастер и Маргарита»

Он объяснил, как сам видит и понимает смысл романа.

«Это, на мой взгляд, история о том, как посетивший Москву дьявол обнаружил, что ему здесь делать нечего, тут уже все сделано, но надо кое-что подправить по мелочам. Надо убрать этого самого мастера, потому что не надо ему вообще это, и Понтий Пилат ни к чему ему. Убрали это, зачистили, и никаких следов его пребывания не осталось... Потому что все, что они тут ни натворили, все имеет материалистическое объяснение, которое вполне укладывается в тот круг понятий и представления о жизни, которые они сами для себя создали», - добавил он.

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Локшина 27 января стал лауреатом Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» в шести номинациях. Всего новая киноадаптация романа Булгакова забрала шесть наград, в том числе за лучший сценарий (Михаил Локшин и Роман Кантор), лучшую работу художника (Денис Лищенко), лучшую музыку (Анна Друбич), лучшую роль второго плана (Аугуст Диль). Также проект был отмечен в особой категории «Событие года», где разделил победу с российской частью каста фильма «Анора» Шона Бейкера.

Ранее советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Александр Галибин, сыгравший роль Мастера в легендарном мини-сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года, заявил НСН, что новая экранизация связана с романом Михаила Булгакова только персонажами, а остальное – полет фантазии Локшина, передает «Радиоточка НСН».

