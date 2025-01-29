Адабашьян заявил, что не понял фильма Локшина «Мастер и Маргарита»
Сыгравший Берлиоза в экранизации «Мастера и Маргариты» 2005 года Адабашьян в эфире НСН раскритиковал современных режиссеров за «чертовщину».
Актер, режиссер и сценарист Александр Адабашьян, сыгравший Берлиоза в легендарной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 2005 года режиссера Владимира Бортко, рассказал НСН, что не понял фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина.
«Я вообще не совсем понял, о чем они… Я читал довольно много сценариев и смотрел на несколько вариантов. Во всех тех случаях я предполагал, что они понимали, о чем рассказ в этой истории. Здесь я не понял вообще, о чем это. Какая-то там еще чертовщина и так далее», - сказал Адабашьян на премьере своего спектакля «Бедные люди» в Театре кукол имени Образцова.
Он объяснил, как сам видит и понимает смысл романа.
«Это, на мой взгляд, история о том, как посетивший Москву дьявол обнаружил, что ему здесь делать нечего, тут уже все сделано, но надо кое-что подправить по мелочам. Надо убрать этого самого мастера, потому что не надо ему вообще это, и Понтий Пилат ни к чему ему. Убрали это, зачистили, и никаких следов его пребывания не осталось... Потому что все, что они тут ни натворили, все имеет материалистическое объяснение, которое вполне укладывается в тот круг понятий и представления о жизни, которые они сами для себя создали», - добавил он.
Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Локшина 27 января стал лауреатом Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» в шести номинациях. Всего новая киноадаптация романа Булгакова забрала шесть наград, в том числе за лучший сценарий (Михаил Локшин и Роман Кантор), лучшую работу художника (Денис Лищенко), лучшую музыку (Анна Друбич), лучшую роль второго плана (Аугуст Диль). Также проект был отмечен в особой категории «Событие года», где разделил победу с российской частью каста фильма «Анора» Шона Бейкера.
Ранее советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Александр Галибин, сыгравший роль Мастера в легендарном мини-сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года, заявил НСН, что новая экранизация связана с романом Михаила Булгакова только персонажами, а остальное – полет фантазии Локшина, передает «Радиоточка НСН».
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